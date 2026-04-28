La Residencia Cinematográfica Lapa Roja se ha consolidado como uno de los pocos espacios en la región donde la formación audiovisual va de la mano con la experiencia real en la industria.

Su modelo permite a los participantes aprender directamente junto a profesionales cuyas producciones han logrado posicionarse en plataformas como Netflix, festivales internacionales e incluso rutas hacia premios como los Oscar y los Goya.

Esa cercanía con el sector profesional es uno de los principales atractivos del programa, que apuesta por reducir la distancia entre quienes se están formando y quienes ya trabajan en producciones de alcance global.

Dentro de este entorno, los participantes comparten con figuras reconocidas del cine y la televisión. Entre ellos, la directora Alexandra Latishev, cuyo filme Medea representó a Costa Rica en los premios Oscar y Goya; y el actor Leynar Gómez, conocido por su participación en la serie Narcos de Netflix, uno de los proyectos más vistos a nivel internacional en la plataforma.

A este grupo se suma el cineasta Octavio Rodríguez, con experiencia en postproducción en España, así como un director de arte argentino invitado, cuyos trabajos han sido distribuidos en plataformas como Disney+ y Paramount+.

Con esta combinación de talento y experiencia, Lapa Roja no solo ofrece capacitación intensiva, sino una ventana directa al funcionamiento del cine internacional, permitiendo a los participantes entender cómo se construyen producciones que trascienden fronteras, ofreciendo a los participantes una visión más cercana y real de cómo funciona el cine a nivel internacional.