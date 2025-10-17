Las autoridades se encuentran atendiendo un ataque con explosivos en las instalaciones de la estación de Bomberos en Pavas.

De manera preliminar se reporta que un vehículo habría lanzado una caja contra el edificio que aparentaría tener artefactos explosivos.

Se menciona que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se movilizan al sitio en respuesta.

Además, se anunció que se daría un cierre perimetral en el sitio.

Este hecho se da tan solo horas después de un ataque armado que se registró en Lomas del Río, en Pavas.

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