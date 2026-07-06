Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió este lunes un aviso por el aumento de los vientos alisios sobre el país, condición que ya está provocando ráfagas de moderadas a fuertes en varias regiones.

De acuerdo con el reporte, los vientos se aceleran en la cuenca del mar Caribe, favoreciendo ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora en partes bajas, mientras que en sectores montañosos y al norte de Guanacaste podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h. Además, el ingreso de humedad desde el Caribe está generando lluvias ocasionales, principalmente hacia la Zona Norte y sectores del Caribe.

Foto: Mauricio Aguilar.

El pronóstico del IMN indica que las ráfagas persistirán entre este lunes y el martes, especialmente en el Pacífico Norte, Valle Central, cordilleras y zonas altas del país. Para ese periodo se estiman vientos sostenidos de entre 40 y 65 km/h, con máximos que podrían llegar hasta los 95 km/h.

En cuanto a las lluvias, el Instituto prevé precipitaciones variables pero ocasionales en la vertiente Caribe y la Zona Norte entre la noche de este lunes y la mañana del martes, con acumulados de entre 15 y 60 milímetros en 24 horas.

Foto: Randall Sandoval.

Ante este panorama, el IMN pidió especial atención por posibles afectaciones en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles, así como precaución en la navegación aérea y marítima por el aumento de la turbulencia y el mar picado. También recomendó evitar quemas de todo tipo, ya que las condiciones ventosas podrían hacer que se salgan de control.