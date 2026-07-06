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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió este lunes un aviso por el aumento de los vientos alisios sobre el país, condición que ya está provocando ráfagas de moderadas a fuertes en varias regiones.
De acuerdo con el reporte, los vientos se aceleran en la cuenca del mar Caribe, favoreciendo ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora en partes bajas, mientras que en sectores montañosos y al norte de Guanacaste podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h. Además, el ingreso de humedad desde el Caribe está generando lluvias ocasionales, principalmente hacia la Zona Norte y sectores del Caribe.
El pronóstico del IMN indica que las ráfagas persistirán entre este lunes y el martes, especialmente en el Pacífico Norte, Valle Central, cordilleras y zonas altas del país. Para ese periodo se estiman vientos sostenidos de entre 40 y 65 km/h, con máximos que podrían llegar hasta los 95 km/h.
En cuanto a las lluvias, el Instituto prevé precipitaciones variables pero ocasionales en la vertiente Caribe y la Zona Norte entre la noche de este lunes y la mañana del martes, con acumulados de entre 15 y 60 milímetros en 24 horas.
Ante este panorama, el IMN pidió especial atención por posibles afectaciones en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles, así como precaución en la navegación aérea y marítima por el aumento de la turbulencia y el mar picado. También recomendó evitar quemas de todo tipo, ya que las condiciones ventosas podrían hacer que se salgan de control.