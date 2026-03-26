Lanzan aplicación para identificar serpientes venenosas

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó la ICP App, una herramienta digital gratuita diseñada para identificar las 25 especies de serpientes venenosas que habitan en el territorio nacional.

La aplicación surge como respuesta a las consultas que recibe el instituto por parte de ciudadanos que envían fotografías de serpientes para conocer su peligrosidad.

Según el Dr. Andrés Hernández Bolaños, impulsor de la iniciativa, esta herramienta funciona para evitar que las personas dependan de información imprecisa de internet o de inteligencias artificiales genéricas que podrían poner en riesgo sus vidas.

Así aparece el app (Foto: UCR)

Además de las especies peligrosas, la aplicación incluye información sobre 12 serpientes no venenosas que suelen ser confundidas frecuentemente, con el fin de evitar que las maten de forma innecesaria.

“Tener la información a mano puede ayudar a tener una mayor claridad, un mejor control del entorno y no entrar en pánico”, señaló Hernández.

La interfaz de la aplicación (Foto: UCR)

Uno de los puntos más relevantes de la plataforma son sus guías de primeros auxilios, las cuales detallan con precisión qué hacer y qué no hacer ante una mordedura.

Esta inmediatez informativa permite mejorar la toma de decisiones médicas y facilita al Ministerio de Salud la recopilación de datos epidemiológicos más exactos sobre los accidentes de esta índole en el país.

La plataforma brinda consejos sobre accidentes con serpientes (Foto: UCR)

A pocos días de su lanzamiento, la aplicación ya suma cerca de 2.500 descargas y está disponible para dispositivos Android e iOS en las tiendas oficiales de Google y Apple.

El Instituto Clodomiro Picado ya trabaja en próximas actualizaciones que incluirán el uso de inteligencia artificial para identificar a los animales directamente desde una fotografía, así como la recopilación de datos de los avistamientos en todo el país.