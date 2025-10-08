La Defensoría de los Habitantes lanzó una alerta al Ministerio de Salud sobre los problemas que generan los gimnasios ubicados en zonas residenciales.

Según la institución, las vibraciones y ruidos provocados por ciertas actividades físicas están afectando la salud de las personas que viven cerca de estos establecimientos.

En un comunicado, la Defensoría indicó que las autoridades sanitarias han adoptado interpretaciones restrictivas de las normativas actuales, dejando a los vecinos en una situación de indefensión.

Por ello, instó al Ministerio a revisar y actualizar la normativa existente para abordar de manera específica los impactos de los gimnasios en áreas residenciales y garantizar así el derecho a la salud, la intimidad y un ambiente sano.

Imagen con fines ilustrativos.

A pesar de contar con regulaciones como la INTE/ISO 2631-1:2018 y el Manual de Normas para la Habilitación de Centros de Acondicionamiento Físico, la Defensoría señaló que su aplicación ha sido insuficiente para mitigar los problemas reportados.

El aumento de gimnasios con modalidades de alto impacto (como Grit Box o CrossFit, que incluyen ejercicios con pesas, saltos repetitivos y movimientos explosivos) ha intensificado las molestias.

Según inspecciones realizadas, estos entrenamientos generan ruido y vibraciones por medio de:

Golpes de pesas en el suelo y plataformas duras.

Uso de cuerdas, sacos de boxeo y máquinas de cardio.

Voces y gritos de participantes durante entrenamientos de alta intensidad.

Imagen con fines ilustrativos.

La Defensoría advierte que, si no se implementan medidas de confinamiento adecuadas, estos ruidos y vibraciones pueden convertirse en factores de riesgo para la salud física y mental, afectando el descanso y bienestar de los vecinos.

Actualmente, el Reglamento General para Permisos Sanitarios de Funcionamiento establece que los gimnasios requieren permiso sanitario solo si pueden reunir a 100 personas o más, dejando un vacío normativo para establecimientos más pequeños.