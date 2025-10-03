La joven estrella del FC Barcelona, ​​Lamine Yamal, que volvió como titular frente al PSG el miércoles (derrota 2-1) en la Liga de Campeones, vuelve a sufrir molestias en el pubis y estará indisponible entre “dos a tres semanas”, anunció este viernes el club español.

“Las molestias en el pubis que arrastran al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG”, señaló el club en un comunicado.

“Es baja frente al Sevilla (el domingo) y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, agregó.

Foto: AFP.

Yamal, convocado horas antes por el seleccionador español Luis de la Fuente con vistas al próximo parón internacional, se perderá los dos partidos de clasificación para el Mundial-2026 contra Georgia y Bulgaria.

De la Fuente fue preguntado de manera insistente durante la presentación de su lista sobre la presencia de Yamal en el grupo, dado que apenas había regresado como titular después de más de dos semanas de ausencia.

“El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales”, señaló el técnico.

El entrenador barcelonista, Hansi Flick, había acusado a la selección española de haber dado demasiados minutos a Yamal a pesar de los dolores en el pubis durante la última pausa internacional.

“No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él había sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía con los seleccionadores”, respondió De la Fuente en rueda de prensa.