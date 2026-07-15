La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 estuvo marcada por un episodio de violencia en Atlanta, Estados Unidos.

Lo que comenzó como un banderazo para respaldar a la albiceleste terminó con enfrentamientos entre seguidores de San Lorenzo y Huracán, dos clubes con una histórica rivalidad en el fútbol argentino.

La actividad reunió a cientos de aficionados que llegaron para apoyar a la selección antes del trascendental compromiso.

Rival fans of Argentine clubs San Lorenzo and Huracan had to be separated by police officers after coming to blows in Atlanta on Tuesday night ⤵️https://t.co/OYsg4iemci pic.twitter.com/3tnes1TUxL — Telegraph Football (@TeleFootball) July 15, 2026

No obstante, la celebración cambió de tono cuando un grupo de hinchas comenzó una riña que rápidamente escaló entre empujones, golpes y lanzamiento de objetos, situación que obligó a la intervención de los cuerpos de seguridad presentes en el lugar.

Aunque el incidente no estuvo relacionado con el partido, afectó el ambiente festivo que se vivía entre los seguidores argentinos que viajaron hasta Atlanta para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

A pesar de estos hechos, la atención deportiva continúa centrada en el duelo entre Argentina e Inglaterra, que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.

⚠️ Se agarraron a piñas entre los barras de San Lorenzo y Huracán en Atlanta. pic.twitter.com/nO2nfM1goq — De Primera (@DePrimeraa) July 15, 2026

El ganador se enfrentará a España, que aseguró su boleto al partido por el título tras superar a Francia en la otra semifinal.

El altercado volvió a poner sobre la mesa el problema de la violencia entre barras e hinchadas, un fenómeno que continúa manifestándose incluso fuera de Argentina y en eventos internacionales donde el protagonismo debería recaer únicamente en el fútbol y el apoyo a la selección nacional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra