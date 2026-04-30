El alcalde de Grecia, Donald Quesada, confirmó que el robo en su vivienda dejó como principal botín cuatro armas antiguas de colección que se mantenían funcionales y eran utilizadas con regularidad en prácticas de tiro.

Entrevista en Desde Buena Mañana

Según relató, los delincuentes ingresaron a la casa mientras él se encontraba en sesión del Concejo Municipal y al llegar encontró puertas forzadas, vidrios quebrados, gavetas abiertas, clósets desordenados y múltiples pertenencias tiradas en el suelo.

“Lo material se recupera, pero ver la casa así, toda revolcada, sí golpea”, comentó el alcalde al describir el estado en que encontró su vivienda tras el asalto.

Entre lo robado figura:

Dinero en efectivo

Relojes

Joyas,

Perfumes

Artículos de valor y

Caja fuerte

4 armas antiguas que formaban parte de una colección familiar.

Quesada explicó que las armas eran reliquias heredadas de su abuelo, pero seguían en funcionamiento y eran utilizadas en polígono, lo que incrementa la preocupación por el riesgo que representa que ahora estén fuera de control.

“Todas funcionan. Ese es el mayor temor, porque esas armas pueden terminar en la calle”, advirtió.

Sospechan de un “gato casero”

El alcalde aseguró que quienes cometieron el robo conocían bien la propiedad, la ubicación de las cámaras y el sistema de alarma.

De acuerdo con su versión, los responsables cortaron cables, neutralizaron parte del sistema de seguridad y actuaron con conocimiento preciso sobre dónde estaban los objetos de valor.

“Esto no fue al azar, Sabían dónde estaban las cámaras, la alarma y qué buscar”, afirmó.

El caso permanece en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ahora deberá determinar cómo ocurrió el robo y ubicar a los responsables.

Aunque el alcalde afirmó que ya existen indicios sobre quiénes habrían participado, señaló que será el OIJ el encargado de confirmar avances y eventuales capturas.