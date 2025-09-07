El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración ciudadana para identificar a un hombre sospechoso de hurto agravado de una bicimoto.
Según destacan las autoridades, en apariencia el sospechoso ingresó al parqueo de un local comercial en Guápiles, Limón. Tras verificar los vehículos, se retiró y, minutos después, regresó con otra vestimenta para llevarse una bicimoto que estaba estacionada.
Los hechos habrían tenido lugar el 10 de agosto de 2025, a las 4:08 p.m.
Descripción del sospechoso:
- Hombre, piel blanca, contextura media, cabello largo color negro, con cola, vestía camiseta larga color blanco, pantalón color negro, tenis color negro y utilizaba gorra color gris, portaba en su brazo un casco para motociclista color negro y en la espalda un bolso de tela color gris. Luego de unos minutos regresó con una jacket color negro, una cinta reflectiva color amarillo, un guante color negro y el casco color negro puesto.
Cualquier información que pueda ayudar a su identificación es crucial para el OIJ.
Se puede brindar información de manera confidencial llamando al teléfono 800-8000645 o enviando un mensaje al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.