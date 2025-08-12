El Laboratorio de Suelos, Plantas, Aguas y Abonos Orgánicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) suspendió temporalmente la recepción de muestras de tierra durante tres semanas, según denunciaron ingenieros y agricultores afectados.

El departamento del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (Inta) admitió que la medida se debe a la escasez de reactivos, sustancias químicas necesarias para realizar los análisis.

“Son los agricultores de papa y cebolla que más utilizan ese tipo de servicio del laboratorio. Algunos le entregan a supermercados de cadena y tienen que presentar los análisis de forma constante. Nos sirven para certificar que no hay metales pesados o contaminantes en los suelos que utilizan para las siembras”, señaló Esteban Loría, ingeniero agrónomo.

Ante consultas de Diario Extra, el Inta informó que este lunes recibían una primera partida de químicos y empezarían a admitir muestras, sin embargo, Loría comentó que nuevamente frenaron la recepción de estas por una caída en el sistema informático del laboratorio.

“Se encuentran en curso los procesos de compra de los reactivos correspondientes. Se espera que el primer grupo ingrese esta semana y que el resto se complete durante el mes de agosto”, detallaron desde el MAG.

Los servicios del laboratorio respaldan los procesos de producción y comercialización de los productores de alimentos, por lo que la situación ha afectado directamente la capacidad de los agricultores en ambos ámbitos.

Servicios