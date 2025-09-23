El Real Madrid visitó al Levante por la fecha número 6 de la Liga Española. Los merengues vencieron al cuadro levantinista por un marcador de 1-4 con goles de Vinicius, Mastantuono haciendo su primer gol con los capitalinos y dos goles de Mbappé. Para el Levante descontó el delantero Etta Eyong.

*🇪🇸 LEVENTE 0-2 REAL MADRID 🇪🇸

Los madrileños se mostraron sólidos en defensa, con Dean Huijsen y Álvaro Carreras mostrando solidaridad en la marca, cortando pases y siendo agresivos a la hora de presionar a los delanteros rivales.

El siguiente reto del Madrid será cuando visite el Wanda Metropolitano para disputar el Derby de Madrid contra el Atlético de Madrid este sábado 27 de setiembre a las 8:15 a.m. hora de Costa Rica.