La Vuelta Femenina irá a cinco provincias

Llegó el momento de que ellas se monten en el caballito de acero, se pongan a pedalear y nos llenen de emoción. Las mejores pedalistas nacionales se medirán a las extranjeras en la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026. Será del miércoles 30 de setiembre al domingo 4 de octubre.

Óscar Ávila, presidente de FECOCI, espera una gran pedaleada. “Con muchísima ilusión esperamos el inicio de la Vuelta Femenina a Costa Rica Telecable, una vuelta que tocará cinco de las siete provincias y una vez más tratamos de darle mucha visibilidad al ciclismo femenino, con dos etapas en el GAM que serán espectaculares”, dijo.

Serán cuatro etapas en línea y una cronoescalada, con un total de 434 kilómetros, distribuidos entre Cañas, Abangares, San Carlos, Guápiles, Cartago y el tradicional circuito en Escazú. Competirán cinco equipos internacionales y ocho ticos, para un pelotón de unas 80 ciclistas.

Canet es la dedicada

Marcela Canet Láscarez es la dedicada de la vuelta. Ella tiene más de 40 años ininterrumpidos en el ciclismo. Disputó la Vuelta Femenina en el año 2002, como parte de su paso por el ciclismo de ruta, aunque ya desde los 13 años practicó BMX. Luego estuvo en MTB, Downhill y Enduro, del que se retiró en 2021. Ahora da clases de Cross Country y tiene un ciclo en Tibás.

“Siento que es el reconocimiento al aporte que han hecho todas las personas en mi vida y mi carrera deportiva, porque los logros no son solo de uno, si algún día algún le ayudó, le enseñó y lo empujó, eso es lo mismo que va a hacer usted con otras personas”, dijo Canet.