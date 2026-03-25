La visita de Christina Aguilera que pone a Costa Rica en el mapa

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La reconocida cantante estadounidense Christina Aguilera sorprendió al compartir detalles de su reciente paso por Costa Rica. A través de sus redes sociales, mostró su aprecio por la riqueza natural de nuestro país, destacando una visita muy especial a uno de los destinos turísticos más visitados.

Recordemos que la artista llegó al país para la segunda fecha de Picnic Festival, el sábado anterior.

Foto tomada de las redes de la artista.

En su publicación, Aguilera agregó varios videos y fotos, donde etiquetó específicamente su ubicación en La Paz Waterfall Gardens & Wildlife Refuge, un lugar famoso por sus imponentes cataratas y su santuario de vida silvestre.

La cantante acompañó su posteo con palabras de gratitud, expresando: “Gracias por el maravilloso tour y el soplo de aire fresco.. Pura vida”

La visita de una figura de la talla de Christina Aguilera pone una vez más a Costa Rica en el foco de atención mundial como un destino de lujo natural y bienestar.

Con su breve pero significativo mensaje, la artista deja claro que los tesoros naturales de nuestro país siguen siendo un refugio predilecto para las celebridades que buscan una experiencia con la naturaleza.

Foto tomada de las redes de la artista.