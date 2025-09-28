El Salón de Eventos La Uruca se convirtió en el epicentro de las artes marciales mixtas, donde el tico Josué Bojorge se dejó el combate estelar ante el nicaragüense Yasser Castillo.

Los combates comenzaron desde las 6 p.m., donde distintas nacionalidades defendieron su patria en el octágono. Para el combate estelar, Bojorge y Castillo protagonizaron la mejor pelea de la noche, al quedar casi con el mismo puntaje, pero el tico con un punto más en cada round.

El evento se disfrutó por la pantalla de Extra TV.

Otras peleas:

Christopher Segura VS Bryan Morales

La primera pelea fue protagonizada por ticos. Christopher Segura derrotó por decisión unánime a Bryan Morales.

Segura mostró mucha confianza y con una actitud extrovertida desde el inicio del combate, logró derrotar a Morales.

Fernando Zamora VS José Carlos Mejía

Llegaría el turno del primer duelo internacional. Fernando Zamora, costarricense, se enfrentaría a José Carlos Mejía, nicaragüense.

En esta ocasión, la victoria fue del oriundo de Nicaragua, Mejía, por nocaut en el primer round, siendo el primero de la noche en hacerlo.

Carlos Barquero VS Kendall Esquivel

Segundo duelo de la noche entre ticos. Carlos Barquero se enfrentaba a Kendall Esquivel, y el combate duró menos de lo esperado.

En apenas 56 segundos, Barquero levantó a Esquivel y lo lanzó hacia el suelo, para determinar el nocaut más rápido de la noche.

Densel Penglas VS Andrés Ramos

Andrés Ramos, de Costa Rica, y Densel Penglas, de Nicaragua, protagonizaron la primera pelea profesional de la noche.

Este combate se lo llevó el tico por decisión unánime, siendo la primera pelea donde los nacionales derrotaron a los nicaragüenses.

Lester Aguilar VS Enoc Escoto

El primer duelo internacional de la noche, Lester Aguilar, desde Honduras, y Enoc Escoto, desde Nicaragua, protagonizaron una pelea sangrienta.

El nicaragüense se llevó la pelea en el primer round por nocaut técnico.

Byron Jiménez VS Will Ticas

Quizás el duelo más parejo de la noche entre el tico Will Ticas y el nicaragüense Byron Jiménez.

En esta ocasión, la victoria fue para el vecino del norte, por decisión unánime.

Jordan Sánchez VS Jairo Selva

Otro duelo que fue muy parejo, esta vez entre el nicaragüense Jordan Sánchez y el tico Jairo Selva.

Fue tan pareja, que se definió por una lesión en el hombro izquierdo de Sánchez, por lo que el costarricense se llevó la victoria.

Danny Jarquín VS Johan Leitón

Danny Jarquín de Nicaragua y Johan León de Costa Rica protagonizaron el último de los combates de la noche antes de la pelea estelar.

El nicaragüense se llevó la victoria por nocaut en el segundo round, donde sorprendió por su agresividad.