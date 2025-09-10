El cantón de La Unión se convertirá en pionero a nivel nacional con la apertura de un Centro de Bienestar Animal que incluirá una clínica temporal especializada en la esterilización quirúrgica de gatos y perros en condición de calle.

La operación del centro contemplará la captura de animales que deambulan en la vía pública para trasladarlos a las instalaciones, donde serán esterilizados (castrados), desparasitados y vacunados.

Proyecto Centro de Bienestar Animal. Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

Este sería el segundo centro de este tipo en el país y el segundo en la provincia de Cartago, lo que posiciona a La Unión como un referente en el cuidado de la población perruna y gatuna.

“Nosotros seremos el primer centro con infraestructura especializada y acondicionada para atender gatos y no solamente perros. De manera complementaria, el centro continuará con las campañas de castración en comunidades, promoverá el manejo adecuado de las heces de las mascotas y llevará a cabo otras actividades que fomenten la tenencia responsable, asegurando un entorno más saludable y armónico para los animales y la comunidad”, sostuvo la señora Maribell Álvarez Mora, vicealcaldesa de La Unión.

El proyecto, valorado en más de ₡160 millones en su primera etapa, se desarrolla bajo la modalidad de Licitación Reducida y se espera que esté listo en un plazo de seis meses.

La obra tendrá una superficie de aproximadamente 629 metros cuadrados en el distrito de San Rafael e incluirá áreas para recepción, atención veterinaria, albergue temporal, adopción, cuarentena y recuperación.

Además, el centro contará con un enfoque educativo para niños, jóvenes y la comunidad en general. Los programas buscarán promover la tenencia responsable y reducir el abandono, con el fin de generar un cambio cultural en el cantón.

Según datos del departamento ambiental del Gobierno Local de La Unión, para alcanzar el 70% de la población de perros y gatos no castrados y lograr una inmunidad de rebaño, se deben esterilizar 13.725 animales. Para cumplir con este objetivo, proyectan una estrategia a 10 años que contempla la castración de 1.372 animales por año mediante 4 campañas anuales.

En complemento, las autoridades lanzaron la aplicación Bienestar Animal, que ya está disponible en Google Play Store y App Store.