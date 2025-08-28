El cantón de La Unión estrenó su primer vehículo eléctrico destinado a la recolección de residuos valorizables, que son materiales de desecho no peligrosos que pueden ser recuperados, reciclados o reutilizados para transformarlos en nuevos productos.

La unidad forma parte de un plan municipal para modernizar los servicios y reducir el impacto ambiental de la gestión de desechos.

Primer vehículo eléctrico para la recolección de residuos valorizables. Foto: Municipalidad de La Unión.

El vehículo, que fue rotulado con dibujos realizados por estudiantes de la Escuela Calle Naranjo, busca reconocer el trabajo de la institución en la separación de residuos y al mismo tiempo incentivar a la comunidad a mantener buenas prácticas en sus hogares.

Entre sus características, el camión eléctrico disminuye la emisión de gases contaminantes y genera menos ruido que las unidades tradicionales.

De acuerdo con las autoridades locales, también representa un paso hacia la incorporación de energías limpias en el transporte municipal.

Con este proyecto, La Unión se convierte en uno de los primeros cantones del país en utilizar este tipo de tecnología para la recolección de residuos.