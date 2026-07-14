La Unión busca voluntarios para nuevo Centro de Bienestar Animal

Proyecto abrirá sus puertas en octubre

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La Municipalidad de La Unión abrió la convocatoria para las personas que deseen integrarse como voluntarias al futuro Centro de Bienestar Animal, un proyecto que abrirá sus puertas en octubre y que estará enfocado en el rescate, protección y rehabilitación de mascotas.

La iniciativa busca reunir a ciudadanos comprometidos con el bienestar animal para apoyar diferentes labores según sus habilidades e intereses. Entre las tareas se incluyen el acompañamiento en jornadas de adopción, campañas educativas, actividades de sensibilización y otras acciones dirigidas a fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

Según informó el gobierno local, el voluntariado será una pieza clave para el funcionamiento del centro y permitirá fortalecer las labores de atención y cuidado de perros y gatos del cantón.

Las personas interesadas únicamente deben completar el formulario de inscripción habilitado por la municipalidad para formar parte del programa de voluntariado en este link: https://forms.gle/9CsFY4pQs33bFHnz9

La inauguración oficial del Centro de Bienestar Animal está prevista para octubre, convirtiéndose en un nuevo espacio destinado a promover el rescate, la protección y una mejor calidad de vida para los animales de La Unión.

¿Cómo participar?

  • Completar el formulario de inscripción disponible en la convocatoria, en este link: https://forms.gle/9CsFY4pQs33bFHnz9
  • Apoyar actividades de rescate, rehabilitación y bienestar animal.
  • Colaborar en jornadas de adopción y campañas educativas.
  • Contribuir a promover la tenencia responsable de mascotas.
  • La apertura oficial del centro está prevista para octubre.