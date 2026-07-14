La Unión busca voluntarios para nuevo Centro de Bienestar Animal

La Municipalidad de La Unión abrió la convocatoria para las personas que deseen integrarse como voluntarias al futuro Centro de Bienestar Animal, un proyecto que abrirá sus puertas en octubre y que estará enfocado en el rescate, protección y rehabilitación de mascotas.

La iniciativa busca reunir a ciudadanos comprometidos con el bienestar animal para apoyar diferentes labores según sus habilidades e intereses. Entre las tareas se incluyen el acompañamiento en jornadas de adopción, campañas educativas, actividades de sensibilización y otras acciones dirigidas a fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

Según informó el gobierno local, el voluntariado será una pieza clave para el funcionamiento del centro y permitirá fortalecer las labores de atención y cuidado de perros y gatos del cantón.

Las personas interesadas únicamente deben completar el formulario de inscripción habilitado por la municipalidad para formar parte del programa de voluntariado en este link: https://forms.gle/9CsFY4pQs33bFHnz9

La inauguración oficial del Centro de Bienestar Animal está prevista para octubre, convirtiéndose en un nuevo espacio destinado a promover el rescate, la protección y una mejor calidad de vida para los animales de La Unión.

¿Cómo participar?