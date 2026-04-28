La Ultra acusa abuso policial tras riña en partido con Puntarenas

La barra organizada de Deportivo Saprissa, conocida como La Ultra Morada, reaccionó a los hechos ocurridos el domingo durante el partido ante Puntarenas FC, donde se registró una riña que dejó tres personas detenidas.

Según el reporte de autoridades, el incidente habría iniciado por un intento de robo de una cadena de oro, lo que desencadenó una pelea entre aficionados y posteriormente agresiones contra oficiales de la Fuerza Pública.

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Sin embargo, mediante un comunicado oficial, la Ultra Morada rechazó esta versión y aseguró que “los hechos se originaron por un altercado con personas ajenas a la barra”.

“A mitad del primer tiempo se presentó un altercado con unos aficionados ajenos a la barra, quienes se encontraban evidentemente pasados de copas. La situación fue controlada por los líderes de la barra y los encargados de seguridad”, indicaron.

El grupo también afirmó que la situación ya estaba bajo control cuando se dio la intervención policial, la cual calificaron como desproporcionada.

“Dicha situación ya se encontraba controlada; sin embargo, la intervención de la Fuerza Pública se dio de manera agresiva y con evidente abuso de autoridad contra miembros de nuestra agrupación, sin tomar en consideración la presencia de mujeres y niños en el lugar”, señalaron.

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Asimismo, negaron categóricamente que el conflicto se haya originado por un intento de hurto.

“Es totalmente falso que la intervención policial se diera por un supuesto intento de hurto por parte de un miembro de la barra”, agregaron.

En el comunicado, la Ultra Morada reiteró su postura en contra de la violencia dentro y fuera de los estadios, asegurando que promueven el respeto, la convivencia y el apoyo al equipo.

El caso continúa generando versiones encontradas, mientras tres personas permanecen a las órdenes del Ministerio Público tras lo ocurrido en el encuentro.