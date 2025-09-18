Fernando Berrocal

Exministro de Seguridad Pública

Hay encuestas de encuestas… pero la del CIEP-UCR es creíble por su seriedad, objetividad, rigor científico y porque no es pagada por ningún interesado.

Esta encuesta, recién publicada, lo que nos dice es que a estas alturas y a pocos días de que se inicie oficialmente la campaña electoral, el próximo 1 de octubre, todo es incierto y que ninguno de los candidatos y partidos políticos tiene segura la próxima elección y mucho menos ganada, porque una inmensa mayoría de los costarricenses, el 70% en números redondos, han perdido la confianza en los políticos y los partidos políticos.

Amarga y triste verdad que nos debe obligar a reflexionar con responsabilidad.

Este punto en concreto, es el más delicado de esa encuesta. Tanto que, recuperar la confianza nacional perdida en la política es, hoy por hoy, el tema fundamental que se decidirá, en las urnas, el primer domingo de febrero del 2026 o en la segunda vuelta electoral.

Digan lo que digan quienes quieren sacarle punta a un dato por aquí y a algún otro dato por allá, para favorecer a su candidato (a) preferido, la verdad es que hay un enorme hartazgo nacional que no ha variado y es igual o peor al de las últimas elecciones del 2022.

Con un agravante y es que, ese hartazgo, es hoy mucho más violento y crítico, por los problemas nacionales no resueltos, las mentirillas políticas constantes, los egos y sectarismos exacerbados, así como las pasiones desatadas y manipuladas, en y desde las redes sociales. Todo esto complica aún más las elecciones del 2026.

Esta será, por ello, una campaña electoral durísima, difícil, impredecible y cuesta arriba para los principales contendores y sus equipos de campaña.

Pero… en medio de esta incertidumbre electoral, una buena noticia económica llegó desde Washington y es que los Estados Unidos reducirá a cero el arancel para las exportaciones agrícolas nacionales de café, banano, piña, hortalizas, vegetales y todos aquellos productos que no se producen en su territorio y que constituyen un porcentaje fundamental del trabajo, los emprendimientos privados, el empleo, el comercio exterior y la riqueza producida en Costa Rica.

Esta noticia es fundamental, porque gane quien gane las próximas elecciones y como un tema prioritario de la “agenda país”, el próximo gobierno tendrá que tener preparada y estructurada una activa, inteligente, digna e integral política pública sobre las relaciones de Costa Rica con los Estados Unidos, en el contexto realista de la actual geopolítica y el Nuevo Orden Internacional.

¡Sobre este tema crucial, muchos votantes y me incluyo, queremos conocer la posición de los candidatos a la Presidencia de la República!

¿Y usted qué opina?