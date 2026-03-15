(AFP, Francia) La UEFA anunció la cancelación de la Finalísima entre Argentina y España debido a la imposibilidad de encontrar una sede alternativa a Doha, donde estaba previsto disputarse el 27 de marzo y quedó en suspenso por la guerra en Oriente Medio, informó la confederación europea este domingo.

“Con una firme determinación de salvar este importante encuentro, y pese a las comprensibles dificultades de reubicar un partido de tal importancia con un plazo extremadamente reducido, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero finalmente cada una de ellas resultó inaceptable para la Asociación del Fútbol Argentino”, señaló la UEFA en su comunicado.

Tres opciones

El partido entre Argentina y España estaba programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte quedó en suspenso debido a los ataques sufridos por Catar en el marco de la guerra en Oriente Medio.

El duelo entre el campeón sudamericano y el europeo era el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Argentina es el vigente campeón de la Finalissima, ya que derrotó en 2022 a Italia en Wembley.

En las dos últimas semanas, desde que estalló el conflicto bélico en Oriente Medio, la prensa publicó los diferentes escenarios y fechas que se barajaban para la disputa del choque, en el que se iban a enfrentar por primera vez Lionel Messi y Lamine Yamal, el prodigio de 18 años del Barcelona considerado su heredero.

En su comunicado, la UEFA explicó que ofreció a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) varias opciones: en primer lugar, el Santiago Bernabéu de Madrid “con distribución 50:50” de aficionados, pero “Argentina se niega”.

“La segunda opción era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA y la Copa América 2028”, explicó la UEFA. “Esta opción también fue rechazada”.

Tapia quería el Monumental

Finalmente, la UEFA pidió a Argentina el compromiso de que, “si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo”, publicó la confederación europea. “Esta propuesta también fue rechazada”, añadió.

El jueves, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, afirmó que su apuesta era el estadio Monumental de Buenos Aires.

“Nos vamos a poner a trabajar, porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, señaló.

Argentina, vigente campeona mundial, tenía previsto completar en Catar su última concentración previa a su defensa del título.

Además de la Finalissima iba a jugar un amistoso contra Catar.

España había cerrado, además del duelo contra la Albiceleste, un amistoso frente a Egipto.

Ambas selecciones, grandes favoritos al título en la próxima Copa del Mundo, deberán rehacer rápidamente sus calendarios para la ventana internacional de finales de marzo.