Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Unión Europea prohibirá las redes sociales para los menores de 13 años y solo permitirá un acceso limitado y supervisado hasta los 15, según un plan presentado este miércoles por la jefa de la UE, Ursula von der Leyen.

Una reacción global contra las redes sociales puso contra las cuerdas a dirigentes políticos y legisladores en distintos países, al revelarse una serie de estudios, pruebas y testimonios que muestran los impactos negativos en la salud física y mental de los niños.

“Llegó el momento de que Europa actúe”, dijo von der Leyen durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo. “Somos nosotros quienes decidimos nuestras reglas, no las grandes tecnológicas”, advirtió.

Australia se convirtió el año pasado en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años, lo que desencadenó medidas similares en otros lugares del mundo, pero la presidenta de la Comisión Europea señaló que el bloque de 27 países adoptará un enfoque más “gradual”.

“Nada de redes sociales antes de los 13 años” y “nada de cuentas personales antes de los 15 años”, declaró la presidenta del Ejecutivo comunitario en un discurso en el Parlamento.

“De este modo, los niños de entre 13 y 15 años solo dispondrán de minicuentas, instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y un tiempo de uso limitado”.

“Y para los jóvenes de entre 15 y 18 años, las plataformas estarán obligadas a adoptar un diseño seguro”, añadió.

Antes de exponer el plan de la UE, Von der Leyen rindió homenaje a una adolescente de 14 años en Bélgica, llamada Olea, que se suicidó hace un mes tras sufrir acoso, y citó a su madre: “Estoy convencida de que sin estas redes omnipresentes, mi hija aún estaría aquí”.

Von der Leyen no hizo ninguna referencia a los juegos en línea ni a los chatbots de IA, pero según documentos consultados por la AFP, el proyecto de ley se aplicará tanto a las redes sociales como a los asistentes de inteligencia artificial, los robots conversacionales (chatbots) y los juegos en línea.

– Un riesgo para todos –

La presidenta de la Comisión y responsable de tecnología, Henna Virkkunen, presentará formalmente el jueves la propuesta “KIDS Act”, que incluye los límites de edad escalonados y que requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países de la UE.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los niños y de padres acogieron con satisfacción las medidas para hacer que las plataformas digitales sean más seguras.

“El diablo, por supuesto, está en los detalles. La propuesta de mañana debe ser coherente, exhaustiva, preparada para el futuro y de aplicación sólida”, destacó Leanda Barrington Leach, del grupo de defensa 5Rights Foundation.

“Por fin Europa envía una señal clara. Llegó el momento de actuar contra el diseño dañino de las plataformas para proteger a nuestros hijos de algoritmos y funciones tóxicas”, indicó Arnaud Ducoin, miembro de un grupo de familias francesas que presentó una denuncia contra TikTok por casos de autolesiones y suicidios entre adolescentes.

La nueva legislación de la UE también prohibirá funciones de diseño “adictivas”, como el llamado desplazamiento ilimitado de contenidos y recomendaciones ultrapersonalizadas, cuando se trate de menores, según un documento borrador.

Las propuestas se inspiran en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles presentado en julio.

Las restricciones de edad, válidas en toda la UE, irán acompañadas de nuevas obligaciones para los operadores si quieren que sus servicios sigan siendo accesibles a los menores. Las multas podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial en caso de incumplimiento.

“No tenemos por qué aceptar funciones adictivas”, advirtió Von der Leyen, señalando que “las plataformas tendrán que demostrar que son seguras”.

El “riesgo” no se limita a los menores, señaló. “El diseño adictivo, por ejemplo, está perjudicando a todo el mundo”, subrayó.

Simeon de Brouwer, del grupo de derechos digitales EDRi, coincidió en declaraciones a la AFP: “Si el diseño es dañino a los 13 años, no se vuelve mágicamente seguro en su 15º o 18º cumpleaños”, sostuvo.