Dra. Ana Yendry Morales
Para realizar citas al teléfono: 8872-0670
Es un trastorno caracterizado por la repetida necesidad de arrancarse el cabello, las cejas o el vello corporal, a pesar de que la persona sabe que es dañino o inapropiado. Suele estar relacionada con niveles de estrés, ansiedad o aburrimiento, y puede ir acompañada de una fuerte sensación de tensión previa al arrancado y alivio o gratificación tras hacerlo.
Consecuencias emocionales comunes:
• Culpa y vergüenza: las personas a menudo se sienten avergonzadas por el comportamiento y por intentar ocultarlo.
• Ansiedad y culpa crónica: dudas sobre por qué ocurre y miedo a ser descubiertos.
• Baja autoestima: la percepción de “fallo” personal puede afectar la autoimagen.
• Ansiedad social: evitar situaciones donde el vello sea visible o donde puedan ser observadas por otros.
• Depresión o desinterés emocional en casos más severos.
• Estrés repetitivo: el ciclo puede empeorar durante periodos de estrés, creando un patrón difícil de romper.
Impacto emocional adicional:
• Dificultad para concentrarse o disfrutar de actividades debido a la preocupación por el hábito.
• Aislamiento o vergüenza que dificulta buscar apoyo.
Si tú o alguien cercano está lidiando con esto, algunas opciones útiles:
• Buscar ayuda profesional: el psicoanálisis, se interesa por las motivaciones inconscientes, conflictos internos y experiencias tempranas que, en teoría, pueden influir en conductas repetitivas como la tricotilomanía. Además, puede ayudar a entender por qué aparece el impulso de arrancarse el cabello cuando hay conflicto emocional no resuelto.
• Plan de autocuidado: rutinas regulares de sueño, alimentación equilibrada y actividades que reduzcan la ansiedad.
• Registro del hábito: identificar desencadenantes, momentos del día y emociones asociadas para diseñar estrategias de afrontamiento.
• Considerar herramientas de apoyo: recordatorios, dispositivos o bolas antiestrés para ocupar las manos.