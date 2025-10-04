Llegó el momento de la verdad. Costa Rica entra en la recta final, de cara a los juegos ante Honduras y Nicaragua. Jugamos en San Pedro Sula el jueves 9 de octubre y recibimos a Nicaragua el lunes 13 de octubre. Los juegos resultan de vital importancia, debido a los resultados obtenidos en el arranque.

Nos centramos en el juego ante los catrachos. El técnico mexicano Miguel el “Piojo” Herrera dará este sábado, al mediodía, la lista de los guerreros con los que vamos a la batalla. Justo hoy termina el microciclo de trabajo que permitieron los clubes al posponer la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025.

Una vez escogidos los nombres empezarán a llegar los legionarios entre sábado y lunes. El equipo empieza su concentración oficial el domingo y para lunes y martes entrenar a doble sesión. Para el miércoles se trabaja solamente en horas de la mañana, en vista de que ese día se viaja a San Pedro Sula. Ese día el seleccionador Miguel Herrera dará su respectiva conferencia de prensa junto a un futbolista, a partir de las 11:30 a.m. Ya para las 12:45 saldrá la delegación, en bus, del Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicado en San Rafael de Alajuela. Su destino será el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde a las 2 de la tarde salen en vuelo charter, hacia tierras catrachas.

Hay una baja sensible en la portería tica

De manera oficial la federación confirmó la baja del portero Patrick Sequeira. En un comunicado de prensa explicó “queremos informar que el jugador Patrick Sequeira presentó una molestia de tobillo este viernes, en el calentamiento previo a su juego de torneo oficial con el Casa Pia.

El jugador ya había presentado una lesión similar el pasado 27 de septiembre, al sufrir un esguince grado I en el tobillo derecho.

El cuerpo técnico del club decidió que Sequeira haga su recuperación en Portugal, razón por la cual no formará parte de la convocatoria de Costa Rica para el mes de octubre”.

El Casa Pia se midió al Estoril y terminaron empatados 2 a 2. El portero titular fue el portugués Daniel Azevedo. El tico Sequeira estuvo en banca y no jugó.

Ayer también jugó El Riga de Letonia y el tico Orlando Galo metió un gol en los primeros segundos del juego que al final ganaron 3 a 0 ante el Liepaja.