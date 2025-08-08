La Selección Nacional de Baloncesto arranca este viernes su sueño rumbo a la Copa del Mundo FIBA Catar 2027. El debut será en el preclasificatorio ante México, a las 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), desde el Arena Itson, en Ciudad Obregón, México.

📺 ¿Dónde verlo?

El partido se transmitirá en vivo por YouTube en este enlace:

Ver transmisión aquí

Convocatoria de Costa Rica:

Arjay Muir – Roswell

Isaac Conejo – ARBA

Jefny Anderson – ARBA

Steven McDonald – PFC Basketball

Víctor Arias – Escazú Escoba

Yoshaekel Thomas – Escazú Escoba

Daniel Shedden – PFC Basketball

Jorge Shedden – PFC Basketball

David Shedden – PFC Basketball

Manrique Alvarado – Abogados Seminario

Avery Martínez – Escazú Escoba

Keishmer Foster – Escazú Escoba

D.T.: Nicolás Masís

GRUPO A Barbados Costa Rica Jamaica México