La Selección Nacional de Baloncesto arranca este viernes su sueño rumbo a la Copa del Mundo FIBA Catar 2027. El debut será en el preclasificatorio ante México, a las 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), desde el Arena Itson, en Ciudad Obregón, México.
📺 ¿Dónde verlo?
El partido se transmitirá en vivo por YouTube en este enlace:
Ver transmisión aquí
Convocatoria de Costa Rica:
- Arjay Muir – Roswell
- Isaac Conejo – ARBA
- Jefny Anderson – ARBA
- Steven McDonald – PFC Basketball
- Víctor Arias – Escazú Escoba
- Yoshaekel Thomas – Escazú Escoba
- Daniel Shedden – PFC Basketball
- Jorge Shedden – PFC Basketball
- David Shedden – PFC Basketball
- Manrique Alvarado – Abogados Seminario
- Avery Martínez – Escazú Escoba
- Keishmer Foster – Escazú Escoba
D.T.: Nicolás Masís
GRUPO A
Barbados
Costa Rica
Jamaica
México
GRUPO B
Chile
Cuba
Ecuador
El Salvador