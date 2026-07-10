La travesía de un inglés para salvar vidas en los estadios

La pasión de un hombre por el fútbol se mezcla con un propósito muy especial.

La historia de Paul Gregory le ha dado la vuelta al mundo no solo por su particular forma de apoyar a la selección de Inglaterra, sino porque busca recaudar fondos para que en todos los estadios de su país haya un desfibrilador.

What a night ,what emotions , memories forever flying the flag ,spreading the gospel .GSTK 🦁🦁🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PSXK5ebhq5 — Paul Gregory (@Tango1867) July 6, 2026

Él ha recorrido Estados Unidos y México con su bandera inglesa, pero que también tiene la frase un homenaje a su hija Lauren, quien falleció en 2023.

Según informó el diario ABC, su objetivo con la fundación Red Sky es ambicioso, pero no descansará hasta que pueda convertirlo en una realidad.

Paul no lo piensa dos veces para apoyar a su selección.

En sus redes sociales ha publicado parte de su travesía en esta Copa del Mundo y, por ahora, le queda un partido más en el horizonte, pues Inglaterra jugará este sábado contra Noruega por un pase a semifinales.