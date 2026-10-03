La transformación de las áreas de fiscalización

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Dr. Gustavo Flores Oviedo

Abogado UNEBAN – Contador Público Autorizado



Construyendo para el futuro de las organizaciones

En la actualidad la labor de la Auditoría Interna enfrenta el desafío más importante de la historia, los avances tecnológicos tan acelerados, las tendencias disruptivas de carácter significativo, los procesos de especialización del talento humano y la gestión de riesgos emergentes.

Todos estos cambios obligan a que se realicen procesos de investigación, desarrollo e implementación en el modo en que operan nuestras organizaciones y por ende en los servicios y productos que elaboramos.

Resulta relevante entonces, un aumento de la capacidad y credibilidad de nuestro accionar ante usuarios internos y externos como elementos integradores de los grupos de interés previamente definidos en el plan estratégico. Es ahí, donde inicia la era del Auditor Interno como asesor estratégico, como un profesional visionario basado en analítica avanzada para dar una garantía solida desde un enfoque holístico.

Desde la perspectiva de generar valor, debemos cumplir fielmente con tres propósitos básicos como son: crearlo, preservarlo y realizarlo. La revolución del enfoque de la auditoria interna nos llevara en un futuro ideal a generar un 41% de servicios de asesoría y un 59% de aseguramiento, materializando así lo que hoy se conoce como el poder de las 4 A: anticipación, advertencia, asesoría y aseguramiento.

Ahora bien, acá lo importante es ¿cómo gestionamos nuestra transformación ?, de tal forma que debemos establecer nuestra hoja de ruta basada en: un análisis del contexto en que se desenvuelve nuestra entidad y las demandas de servicio, un proceso eficiente de comunicación con la Alta Dirección / Comité de Auditoría, desarrollar un plan de acción para implementar los elementos que le van asegurar la transformación continua de nuestra función de auditoria interna para añadir valor a nuestra institución, ejecutar tareas concretas que propicien servicios con un enfoque prospectivo y monitorear las acciones implementadas dando seguimiento en el proceso de transformación.

Finalmente es importante preservar la independencia y la objetividad, educar sobre su importancia y sobre todo cambiar el equilibrio de los servicios para tener éxito en las realidades del mañana, de manera tal que cultivemos el liderazgo y el apoyo de las partes interesadas y aclarar el rol y propósito que persigue la auditoría interna.