Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Consultar en TikTok o seguir la dieta de un influencer para perder peso se ha convertido en una trampa peligrosa.

En un país donde el 70% de los adultos vive con sobrepeso u obesidad, especialistas médicos lanzan una advertencia: La automedicación digital y las modas de redes sociales ponen en grave riesgo la salud de miles de costarricenses.

El principal peligro del contenido de salud en redes sociales es pretender abordar una enfermedad compleja y multifactorial con recetas genéricas aplicables a todo el mundo.

Frente a esta desinformación masiva, la comunidad médica enfatiza que cada organismo responde de manera diferente y requiere una evaluación clínica personalizada.

Sobre este riesgo, Ana Patricia Argueta, directora Médica de Adium para Centroamérica y el Caribe, advierte categóricamente sobre la irresponsabilidad de reemplazar la atención médica formal por consejos de internet.

“Una misma solución para todo el mundo no existe en la medicina. Cada paciente tiene que ir con su médico, ser evaluado su caso puntual y tomar decisiones terapéuticas en ese caso en específico”, explica.

Según la médica, estas tendencias en la actualidad de hacer prácticamente consulta médica en las redes sociales “no pueden existir”, porque el paciente se pone en un “riesgo altísimo de automedicarse” con estas recomendaciones.

Si no se toman medidas, la obesidad se dispararía en 30 años.

¿Qué hay detrás de la obesidad?

La evidencia médica reitera que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y recurrente, y no un simple asunto de “falta de voluntad” ni un problema estético.

Por esta razón, descontinuar un tratamiento farmacológico o abandonar el seguimiento profesional no provoca un “efecto rebote“, sino la reactivación natural de la patología no tratada.

“La obesidad es una enfermedad crónica, entonces tiene que tener un tratamiento de continuidad. El tratamiento puede cambiar a lo largo de la evolución del paciente, sin embargo, tiene que tratarse siempre”, aseguró Argueta.

De esta manera, contradice los mensajes que aseguran que utilizar medicamentos para bajar de peso producen subir de peso después de dejarlos, pues es solo una respuesta natural del organismo al cortar un tratamiento médico.

“Es lo mismo el paciente diabético, si deja sus medicamentos va a tener un incremento nuevamente de glucosa”, detalló la médica.

La problemática en Costa Rica

La urgencia de acudir a un profesional en salud y llevar un tratamiento médico adecuado se respalda en la cruda realidad epidemiológica del país.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e informes del Ministerio de Salud, el 70% de la población adulta costarricense vive con sobrepeso u obesidad (39,5% con sobrepeso y 31,2% con obesidad).

Este panorama ubica a Costa Rica en el segundo lugar de la OCDE con mayor prevalencia de obesidad, únicamente por detrás de México.

La tendencia ha sido acelerada: Entre los años 2000 y 2022, la prevalencia de la obesidad en el país aumentó 14 puntos porcentuales, y se proyecta que para el 2030 el 50% de la población viva con esta condición.

Además, la problemática afecta al 20% de la población infantil, impulsada por estilos de vida crecientemente sedentarios, jornadas laborales sentados frente a computadoras y un elevado consumo de alimentos altamente procesados.

El abordaje temprano de la obesidad no solo protege al paciente de desarrollar más de 200 condiciones médicas asociadas (como hipertensión arterial, hígado graso, diabetes tipo 2 y cardiopatías), sino que resulta indispensable para la viabilidad financiera del sistema público de salud.

“Tratar obesidad, que es una etapa que es más temprana de estos pacientes con esas complicaciones, puede ser una mejor solución hacia el futuro que tratar pacientes que ya están con altas complicaciones y que cuestan mucho más”, detalló Argueta.

Con fines ilustrativos.

“Hablar te quita un peso de encima”

Para contrarrestar los mitos digitales y el estigma social que afecta a entre el 19% y el 42% de los adultos con obesidad, la compañía Adium lanzó la campaña de concientización “Hablar te quita un peso de encima” y la plataforma educativa hablartequitaunpeso.cr.

Esta iniciativa ofrece herramientas digitales interactivas para que el paciente prepare su consulta médica, incluyendo calculadoras del Índice de Masa Corporal (IMC) e Índice Cintura-Altura (ICA) (donde un valor igual o superior a 0,5 advierte riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2), así como cuestionarios de rastreo de apnea del sueño y diarios emocionales pre y post comida.