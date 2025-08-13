Mons. José Rafael Quirós

Arzobispo Metropolitano de San José

Hay momentos en que la conciencia se despierta no por teorías, sino por hechos concretos: una sequía que no cede; una tormenta que desmantela hogares humildes; un río que arrastra lodo y basura.

No hace falta ser científico para advertir que la Tierra está herida. Basta con ser sensible para escuchar el gemido de la creación. Porque cuidar la casa común no es una opción, sino un acto urgente de justicia y de fe.

Desde esta lógica profundamente humana y con la mirada del creyente recibimos con gran alegría la noticia de que el Papa León XIV ha aprobado una nueva celebración litúrgica: la “Misa por el cuidado de la Creación”. Este gesto, que puede parecer apenas simbólico para algunos, tiene una fuerza pastoral y profética enorme; porque lo que entra en la liturgia entra en el corazón de la Iglesia.

Esta no es una ocurrencia aislada. Es la continuidad fiel de una visión que el Papa Francisco nos regaló con profunda convicción en Laudato Sí. Encíclica, que en su momento algunos leyeron como “ecologista”, es en realidad una propuesta de espiritualidad encarnada: un llamado a ver en el cuidado del planeta una forma concreta de amar a Dios y al prójimo.

La nueva celebración, aprobada por el papa León, toma esa inspiración y la lleva al centro mismo de la vida litúrgica, donde el pueblo de Dios se reúne para alabar, suplicar y dar gracias. Ya no hablamos solo de ideas, documentos o campañas: hablamos de orar juntos por este regalo, de ponerle nombre al clamor de los ríos, de los árboles, de los animales, de los campesinos que ven sus cosechas perdidas.

De recordar, en cada altar, que el pan y el vino —frutos de la tierra y del trabajo humano— no nacen del aire, sino de un mundo vivo que debemos cuidar. Por eso es justo que estas celebraciones reflejen esa dimensión de amor por la creación de Dios.

De manera que, cada celebración sea un acto de conversión ecológica, y el lenguaje del altar nos lleve a un estilo de vida más sobrio, más agradecido, más justo con la creación.

Recordemos que el deterioro ambiental no es un fenómeno neutral, sino una verdadera emergencia que afecta a los más vulnerables, que provoca desplazamientos, pobreza, enfermedades y conflictos. La justicia ambiental es también justicia social. Y lo que está en juego no es solo la belleza del paisaje, sino la dignidad de la creación y el destino de millones de personas.

Es un tema que compromete a los líderes políticos, empresariales y sociales, desde la responsabilidad que a cada uno corresponde. Porque, valores evangélicos de bien común, solidaridad, paz, justicia y amor, no son compatibles con un modelo que fomenta la degradación ambiental contraria a la vida en nombre del crecimiento.