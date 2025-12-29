¿La tercera será la vencida?

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Linafa coronó al campeón del Torneo de Apertura 2025, en el que la AD Rosario se impuso con autoridad al Municipal Puntarenas, tras vencerlo con un marcador global de 4-1 en la serie final, cerrando así un certamen que quedará marcado como histórico para la institución.

El equipo oriundo de Naranjo de Alajuela firmó una campaña perfecta, al terminar el torneo con 18 victorias en los 18 partidos que disputó a lo largo del certamen.

Esta es la tercera ocasión en la que Rosario se corona campeón en el mes de diciembre; sin embargo, en sus dos títulos anteriores, el equipo no logró concretar el ascenso a la Segunda División al cierre de temporada, una deuda pendiente que mantiene viva la ilusión de jugadores, cuerpo técnico y afición.

Tras el histórico campeonato, los protagonistas compartieron sus impresiones con el medio Ascenso Total. “Queremos ascender, ese sueño lo tenemos intacto. Queda disfrutar este momento, porque estos ratos son cortos pero muy especiales. Nunca nos vamos a olvidar de esto”, expresó Jonathan Bolaños, entrenador del equipo campeón.

Por su parte, Kevin Rivera, gerente deportivo de Rosario, destacó el valor del grupo humano. “No hemos terminado, falta un semestre que será complicado. La clave fue la familia que se formó en el camerino: grandes muchachos y excelentes personas. Esa unión del grupo se refleja claramente en la cancha”, explicó.

Con la mira puesta en el objetivo mayor, los rosarinos esperan que esta tercera oportunidad de llegar a la Liga de Ascenso sea la vencida.

“Ganar todos los partidos y ni siquiera empatar cuesta muchísimo. Ya tenemos un pie adentro y ojalá que no nos pase lo de siempre, de quedarnos cerca y no lograr el objetivo”, señaló Rubén Silva, goleador del equipo.