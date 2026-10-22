La soya es clave para producir pollo, cerdo y pescado que llegan a la mesa

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La soya es una de las principales materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos para animales destinados al consumo humano. Su aporte de proteína y aminoácidos esenciales la convierte en un ingrediente importante para las industrias que producen pollo, cerdo y pescado.

Su incorporación en las dietas busca cubrir necesidades nutricionales de distintas especies y favorecer el desarrollo de los animales. La proporción utilizada varía según el tipo de producción y la composición de los alimentos balanceados.

“Las empresas de alimentación balanceada en pollos, cerdos y acuicultura eligen soya sostenible de Estados Unidos porque reduce la huella ambiental de su cadena de suministro y mejora la nutrición de sus productos”, afirmó Luis Bustamante, líder de sostenibilidad para Latinoamérica del Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC).

En la producción avícola, la soya puede representar hasta un 30% de las dietas para aves, mientras que la harina de soya puede alcanzar hasta un 35% de la ración de los cerdos, según información divulgada por USSEC.

En ambos sectores, esta materia prima aporta proteína y aminoácidos necesarios para el desarrollo muscular. En la porcicultura, además, su incorporación se relaciona con indicadores productivos como la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia, que mide la cantidad de alimento necesaria para aumentar el peso del animal.

En la acuicultura, los derivados de soya también se utilizan para formular alimentos para peces, debido a su aporte nutricional y digestibilidad.

Productores reportan mejoras ambientales

La producción de soya también implica el uso de recursos naturales, entre ellos el agua, la tierra y la energía. Por esta razón, el sector estadounidense destaca las mejoras registradas en la eficiencia de sus cultivos durante las últimas décadas.

De acuerdo con cifras de USSEC, desde 1980 los productores estadounidenses mejoraron un 60% la eficiencia en el uso del agua de riego, un 48% el aprovechamiento de la tierra y un 46% la eficiencia energética.

La organización también reporta avances en indicadores relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación del suelo.

Parte de las prácticas agrícolas se encuentra contemplada en el U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP), un protocolo que incluye auditorías independientes y criterios relacionados con la biodiversidad, la conservación de los recursos y la producción responsable.

Empresas costarricenses importan soya estadounidense

En Costa Rica, la soya estadounidense forma parte del abastecimiento de materias primas para el sector agropecuario. Según USSEC, empresas como INOLASA, Agroindustrial Zeledón Maffio y Grupo ACI Aquafoods importan el producto para consumo propio o comercialización entre productores nacionales.

El sector estadounidense también estableció objetivos ambientales para 2030, entre ellos reducir en un 10% el impacto del uso del suelo, disminuir en un 25% la erosión, mejorar en un 10% la eficiencia energética y reducir en un 5% las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Estas metas forman parte de los esfuerzos que la industria afirma impulsar para mejorar el desempeño ambiental del cultivo y atender la demanda de esta materia prima.

Periodista: Luis Diego Mora