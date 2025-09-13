Escrito por: Francisco Brenes Herrera
El Derbi de Italia vuelve a paralizar al país transalpino. Juventus vs Inter de Milán se verán las caras en la fecha número tres de la Serie A que se jugará a las diez de la mañana hora costarricense.
Los bianconeri están en la segunda posición de la tabla con seis puntos y su delantero titular, Dušan Vlahović es el capo canioneri con dos goles a su nombre. Mientras que la escuadra nerazzurri está en la sexta posición con tres puntos en solo dos jornadas jugadas.
Resto de la jornada de la Serie A (hora de Costa Rica):
- Sábado:
- Cagliari vs Parma 7:00 a.m.
- Fiorentina vs Napoli 12:45 p.m.
- Domingo:
- Roma vs Torino 4:30 a.m.
- Atalanta vs Lecce 7:00 a.m.
- Pisa vs Udinese 7:00 a.m.
- Sassuolo vs Lazio 10:00 a.m.
- Milán vs Bologna 12.45 p.m.
- Lunes:
- Hellas Verona vs Cremonese 10:30 a.m.
- Como vs Genoa 12:45 p.m.