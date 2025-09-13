Escrito por: Francisco Brenes Herrera

El Derbi de Italia vuelve a paralizar al país transalpino. Juventus vs Inter de Milán se verán las caras en la fecha número tres de la Serie A que se jugará a las diez de la mañana hora costarricense.

Los bianconeri están en la segunda posición de la tabla con seis puntos y su delantero titular, Dušan Vlahović es el capo canioneri con dos goles a su nombre. Mientras que la escuadra nerazzurri está en la sexta posición con tres puntos en solo dos jornadas jugadas.

Resto de la jornada de la Serie A (hora de Costa Rica):

Sábado:

Cagliari vs Parma 7:00 a.m.

Fiorentina vs Napoli 12:45 p.m.

Domingo:

Roma vs Torino 4:30 a.m.

Atalanta vs Lecce 7:00 a.m.

Pisa vs Udinese 7:00 a.m.

Sassuolo vs Lazio 10:00 a.m.

Milán vs Bologna 12.45 p.m.