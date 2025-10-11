El próximo rival de la Tricolor es Nicaragua, selección a la que nos medimos el lunes a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Vienen de perder 0 a 3 ante Haití, lo que ha creado un sismo en el camerino. Así lo dejan ver en sus declaraciones el técnico Marco Antonio Figueroa. “Algunos (jugadores) hicieron los que yo les pedí, otros no tanto y lo van a ver en la siguiente convocatoria para el juego ante Costa Rica. Para estar en una selección se debe estar a la altura y hubo jugadores que no estuvieron a la altura. Eso a nosotros nos molesta mucho, porque preparamos a un equipo que compite y al llegar el primer gol se caen. Pasaron cinco pelotas y no pisamos el área”. Aprovechó para disculparse. “Soy el responsable de esta derrota. No se pudo, pero no porque no quisiéramos, es que no pudimos”.