La Sele suma 3 nuevos convocados y confirma nueva baja

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica confirmó novedades en su convocatoria de cara al compromiso internacional de este domingo, reportando la incorporación de 3 futbolistas y la baja obligada de uno de sus elementos por sanción disciplinaria.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), el atacante Josimar Méndez no podrá ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico para el encuentro de este fin de semana, al quedar inhabilitado tras acumular su segunda tarjeta amarilla en la presente fase de la competición.

Para suplir las variantes en el esquema y reforzar el plantel a partir de este viernes, la dirección técnica citó de emergencia a 3 jugadores del ámbito local:

Ronald Matarrita (Liga Deportiva Alajuelense)

(Liga Deportiva Alajuelense) Anthony Hernández (Liga Deportiva Alajuelense)

(Liga Deportiva Alajuelense) Mayron George (Sporting FC)

Los 3 futbolistas se incorporarán de inmediato a los entrenamientos de la Selección Mayor para ponerse a disposición del cuerpo técnico con miras al partido del domingo.

Otros movimientos

Se confirmó que Roan Wilson sufrió una fractura en el macizo facial, específicamente a nivel del arco cigomático. Por este motivo, el jugador no continuará en la concentración del equipo.

Por otro lado, la situación de Jeyland Mitchell presentó un diagnóstico más favorable, al determinarse una lesión miotendinosa que no compromete la articulación de la rodilla. Al no haber afectación articular, se ratificó que no se compromete su continuidad con la Tricolor para el encuentro programado este domingo.



