Un viejo refrán dice que “hay que predicar con el ejemplo”, y en la Selección Nacional de Costa Rica deberán hacerlo realidad a partir de este viernes, cuando arranque la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Varios jugadores, junto con el técnico de la Tricolor, Miguel Herrera, aseguran que se imponen una presión adicional a la ya existente, al señalar a Costa Rica como la favorita del grupo. “Obligatorio (clasificar), no hay vuelta de hoja. Aquí es obligación porque es una selección importante, grande, hay buen equipo y porque tienes que ir. Para mí hay tres grandes en esta zona y son: México, Estados Unidos y Costa Rica. Son los que han llegado más lejos en los mundiales”, comentó Miguel Herrera al programa Desde Adentro, de la cadena Telemundo.

Estas declaraciones coinciden con las de los jugadores.

El delantero Anthony Contreras destacó a la Tricolor como una selección “top”.

“La obligación para nosotros siempre es ganar. Siempre estamos obligados a ganar los 3 puntos, por la calidad de selección que somos, por nuestra historia, por el legado que han dejado los antiguos jugadores que han estado aquí… Somos una selección top, eso lo recalco y tenemos que ir al Mundial sí o sí”, señaló.

La consigna es clara: sumar 6 puntos de 6 posibles. No 4, no 3, mucho menos 2. Ambos partidos deben saldarse con victoria. “Los números hablan, deberíamos sacar los 6 puntos.

En el grupo somos conscientes de que son dos partidos.

La camisa ni los números ganan nada, debemos hacer el trabajo. Ir a Nicaragua de visita a ganar y llegar a casa y ganar”, dijo Julio Cascante, defensa de la Tricolor.

El historial respalda el optimismo. En 26 partidos ante Nicaragua, Costa Rica suma 25 victorias y solo un empate frente a los pinoleros.