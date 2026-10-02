La Sele pierde ficha por lesión y recupera figura

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) emitió un comunicado oficial relativo a la condición médica de los futbolistas Roan Wilson y Jeyland Mitchell de cara al próximo compromiso de la Selección Nacional ante Haití.

En el caso de Roan Wilson, tras ser sometido a los exámenes médicos correspondientes durante la mañana, se confirmó que sufrió una fractura en el macizo facial, específicamente a nivel del arco cigomático.

Por este motivo, el jugador no continuará en la concentración del equipo para el partido frente a la escuadra haitiana.

Por otro lado, la situación de Jeyland Mitchell presentó un diagnóstico más favorable, al determinarse una lesión miotendinosa que no compromete la articulación de la rodilla.

Al no haber afectación articular, la FCRF ratificó que no se compromete su continuidad con la Tricolor para el encuentro programado este domingo.