La Sele llega a Jamaica comandada por “Bocha” Batista

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica ya se encuentra en Kingston, capital de Jamaica, para medirse a Haití este domingo.

El cuadro patrio llega comandado por Fernando “Bocha” Batista, señalado por la derrota ante Curazao pero quien recibió un espaldarazo desde la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), especialmente por Ronald González, director de selecciones.

Se espera que Batista atienda a la prensa próximamente y defina el equipo que busca reponerse ante el equipo haitiano.

La delegación llegó en un vuelo chárter que duró aproximadamente 1 hora y 45 minutos en llegar a la isla caribeña.

Fotos: FCRF