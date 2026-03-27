La Sele estrena uniforme para enfrentar a Jordania

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Tricolor enfrentará este viernes a la selección de Jordania, en un partido donde estrenará su nuevo uniforme de visitante.

La camiseta está inspirada en el icónico tucán, un símbolo que representa la energía y el espíritu vibrante del “Pura Vida” costarricense.

El conjunto dirigido por el “Bocha” Batista disputará su primer partido del 2026, cinco meses después de su eliminación de la Copa del Mundo.

El equipo nacional desayunó temprano, realizó trabajos de activación durante la mañana y posteriormente atendió la charla técnica con el director técnico Fernando Batista, antes de partir hacia el estadio Antalya Arena.

La Sele jugará a las 11:30 a.m., ante la selección de Jordania.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra