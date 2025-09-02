Pasadas las 11 de la noche de este lunes, el portero costarricense, Keylor Navas arribó al país para unirse la Selección Nacional y de esta manera el grupo ya está completo y a las ordenes de Miguel Herrera, técnico de la tricolor.

Navas a su llegada desde territorio azteca, donde tuvo partido el domingo con el Pumas ante Altas, el cual ganaron 1 a 0, destacó la posibilidad de jugar nuevamente una eliminatoria e intentar poner nuevamente, la bandera de Costa Rica en una copa del mundo.

“La experiencia de uno siempre como futbolista de poder llegar a un mundial, es con lo que uno soñó desde pequeño. Creo que lo más importante es el grupo, que podamos llevar a Costa Rica a un mundial y que la bandera esté en un mundial. Eso es lo que nos mueve”, comentó Navas a su llegada al país a Diario Extra.

Keylor junto al resto de la Selección, harán historia jugando este viernes 5 de septiembre por primera vez un juego eliminatorio mundialista en Nicaragua.