La Selección Nacional se prepara para el enfrentamiento crucial ante Honduras, en donde tienen que ganar sí o sí para seguir con vida en las eliminatorias.

Los entrenamientos iniciaron hoy, y también lo harán mañana, ambos días con sesiones a doble turno, en lo que será la última fase de preparación antes del viaje a territorio catracho.

El miércoles, el equipo realizará una práctica ligera por la mañana y posteriormente atenderá a los medios de comunicación a partir de las 11:30 a. m., en conferencia oficial. Tras el encuentro con la prensa, el combinado patrio se desplazará hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde tiene previsto su vuelo a las 2:00 p. m. con destino a San Pedro Sula, Honduras.

La escuadra nacional arribará en horas de la tarde a la ciudad hondureña, donde quedará concentrada de inmediato para encarar el compromiso del jueves frente a la selección hondureña a partir de las 8 p.m.