La Selección Nacional sufrió las bajas de dos figuras fundamentales en el 11 titular para medirse a Nicaragua, situación que deja al cuerpo técnico en análisis sobre cómo tapar estas vacantes.

Las bajas son Orlando Galo y Alexis Gamboa, mediocampista y zaguero titular respectivamente, quienes están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

“Comunicamos de manera oficial la salida de Orlando Galo y Alexis Gamboa de la concentración de la selección de Costa Rica, al estar ambos sancionados con un partido de suspensión luego de sumar dos tarjetas amarillas en el proceso eliminatorio”, anunció la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) en un comunicado.

De acuerdo con la FCRF, ambos futbolistas se unirán a sus clubes y no se convocará a ningún reemplazo para el juego ante Nicaragua del próximo 13 de octubre.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra