La Sele anuncia dos bajas para el duelo ante Nicaragua

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Selección de Costa Rica definió la lista de 23 futbolistas que viajarán a Managua para enfrentar a Nicaragua por la Liga de Naciones de Concacaf, con dos bajas sensibles.

El atacante Josimar Alcocer no estará disponible debido a molestias musculares y permanecerá en el Proyecto Goal realizando su proceso de rehabilitación con la mirada puesta en el partido ante Haití.

Por otro lado, el mediocampista Orlando Galo sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha que lo deja fuera de la concentración durante esta fecha FIFA.

Foto: Isaac Villalta.

Se estima que el futbolista requerirá al menos dos meses de recuperación tras este diagnóstico.

Convocados:

Porteros:

Abraham Madriz, Patrick Sequeira y Keylor Navas.

Defensas:

Carlos Barahona, Darril Araya, Francisco Calvo, Jeyland Mitchell, John Paul Ruiz, Jorkaeff Azofeifa, Juan Pablo Vargas, Yeison Molina y Yerlan Sosa.

Mediocampistas:

Andrey Soto, Celso Borges, Douglas López, Roan Wilson y Sebastián Acuña.

Delanteros:

Carlos Mora, Claudio Montero, Gerson Torres, Kenyel Michel, Josimar Méndez y Orlando Sinclair.