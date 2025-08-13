Las declaraciones del ministro de Seguridad Mario Zamora sobre el crecimiento descontrolado de la Zona Roja en San José no son solo un diagnóstico crudo de nuestra realidad urbana, sino una radiografía de un país que ha perdido el rumbo en materia de seguridad ciudadana. Que la capital costarricense sea mencionada por el presidente Trump como ejemplo de inseguridad debería avergonzarnos y, más importante, movilizarnos.

Los números no mienten: de 471 homicidios en 2014 hemos escalado hacia una proyección de 900 para 2025. La tasa de homicidios se ha disparado de 9.9 a 16.5 por cada 100 mil habitantes en apenas una década. Esta no es una estadística fría; representa familias destruidas, comunidades aterrorizadas y un país que se desangra en silencio.

La propuesta del “Distrito Capital” del ministro Zamora es un paso, pero insuficiente ante la magnitud del problema. Costa Rica necesita acciones inmediatas y estructurales:

A corto plazo: Reforzamiento policial en zonas críticas, programas de intervención social en barrios vulnerables, y coordinación efectiva entre el OIJ, Fuerza Pública y gobiernos locales. La seguridad no puede esperar trámites burocráticos.

A mediano plazo: Inversión masiva en prevención del delito, rehabilitación del sistema penitenciario, y programas de empleabilidad juvenil. Como bien señala Zamora, la pobreza alimenta la criminalidad en un círculo vicioso que debemos romper.

Los aspirantes presidenciales no pueden seguir ofreciendo discursos vacíos sobre seguridad. El país exige propuestas concretas: ¿Cómo van a financiar el aumento del pie de fuerza? ¿Qué medidas tomarán para frenar el narcotráfico? ¿Cómo abordarán la reinserción social?

La preocupación expresada por Canatur sobre el impacto en el turismo nos recuerda que la inseguridad no solo mata, también empobrece. Cada turista que decide no visitar Costa Rica por temor es un golpe a nuestra economía.

Este es el momento de la verdad. O enfrentamos esta crisis con la seriedad que merece, o seguiremos siendo ejemplo internacional de cómo un país puede perder su esencia pacífica.