A partir del 15 de mayo, el Parque Metropolitano La Sabana entrará en un proceso de transformación que permitirá su uso continuo, incluso después del atardecer.

El proyecto, impulsado por la Municipalidad de San José junto al Gobierno de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, contempla una inversión cercana a los 2 mil millones de colones.

Como parte de las obras, se instalarán 381 luminarias LED distribuidas estratégicamente y en distintas alturas, con el objetivo de garantizar visibilidad, durabilidad y resistencia ante condiciones climáticas adversas.

También habrá mejoras en la infraestructura, como la construcción de ciclovías, la habilitación de espacios para cafeterías y la rehabilitación de senderos, lo que apunta a dinamizar el uso del parque de forma más inclusiva.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de nueve meses y se ejecutarán por etapas, permitiendo habilitaciones parciales conforme avancen las obras.

La meta es concluir el proyecto en febrero de 2027.

Además de iluminar senderos y zonas de alto tránsito peatonal, se intervendrán áreas deportivas y recreativas, acompañadas de obras eléctricas que garanticen un suministro seguro y constante.