Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico convoca a atletas, familias y a la comunidad en general a participar en la carrera recreativa y deportiva “Mi Corazón Late por Ellos”, un espacio que une la solidaridad y el deporte.

La cita deportiva tendrá lugar el domingo 15 de noviembre de 2026 a partir de las 6:00 a. m. en el Parque Metropolitano La Sabana, y contará con recorridos diseñados para las distancias de 5K y 10K.

Los fondos económicos que se recauden por medio de la inscripción de los participantes se destinarán de forma directa al fortalecimiento de los programas de cuidado paliativo pediátrico, así como a la compra de medicamentos, equipos médicos especializados y otros insumos indispensables para la atención de los pacientes y sus familias.

Detalles clave del evento:

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026.

Domingo 15 de noviembre de 2026. Hora de salida: 6:00 a. m.

6:00 a. m. Lugar: Parque Metropolitano La Sabana.

Parque Metropolitano La Sabana. Costo regular: ₡18.000.

₡18.000. Línea de información general: 8717-8000.

Las personas interesadas en obtener más detalles sobre la logística, inscripción y entrega de paquetes pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la fundación o con el equipo de prensa asignado.