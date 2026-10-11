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La Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico convoca a atletas, familias y a la comunidad en general a participar en la carrera recreativa y deportiva “Mi Corazón Late por Ellos”, un espacio que une la solidaridad y el deporte.
La cita deportiva tendrá lugar el domingo 15 de noviembre de 2026 a partir de las 6:00 a. m. en el Parque Metropolitano La Sabana, y contará con recorridos diseñados para las distancias de 5K y 10K.
Los fondos económicos que se recauden por medio de la inscripción de los participantes se destinarán de forma directa al fortalecimiento de los programas de cuidado paliativo pediátrico, así como a la compra de medicamentos, equipos médicos especializados y otros insumos indispensables para la atención de los pacientes y sus familias.
Las personas interesadas en obtener más detalles sobre la logística, inscripción y entrega de paquetes pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la fundación o con el equipo de prensa asignado.