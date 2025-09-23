El XIII Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística 2025 inicia hoy en esta capital y se mantendrá hasta el 26 de setiembre en el Gimnasio Nacional Eddy Cortes de La Sabana. En total competirán 132 atletas.

Participarán Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana y Costa Rica.

Las pruebas arrancan este martes a las 8:00 a.m. A las 6:00 p.m. será la ceremonia de apertura. El ingreso es gratuito para todo público. El torneo incluye a gimnastas de niveles UPAG, Juvenil y FIG, con la participación de atletas de toda la región.

En masculino los aparatos son suelo, caballo con arzones, anillas, salto de potro, barras paralelas y barra fija.