La Sabana desata la fiesta mundialista con Piso 21 en la final

Banderas de España y Argentina, camisetas de ambas selecciones, música y miles de aficionados llenaron de color La Sabana.

El parque metropolitano se convirtió en el escenario de la gran fiesta organizada por la Municipalidad de San José para despedir el Mundial 2026, con una programación que incluyó la transmisión de la final en pantalla gigante, espectáculos para toda la familia, actividades recreativas y el esperado concierto gratuito de Piso 21.

Familias, grupos de amigos y turistas disfrutaron de un ambiente cargado de expectativa, mientras la música, la animación y los espectáculos mantenían encendida la fiesta previa al duelo por el título.

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron participar en diferentes dinámicas, concursos y actividades recreativas, además de disfrutar de presentaciones artísticas que complementaron la experiencia de vivir la gran final en un espacio al aire libre.

Tras el triunfo de España sobre Argentina, y con un nuevo campeón del mundo, la emoción se desbordó en La Sabana, que se cargó con abrazos entre desconocidos, banderas ondeando, fotografías para el recuerdo y cánticos del “Olé-Olé”.

Horas después del pitazo final, el grupo colombiano Piso 21 subió al escenario para poner el broche de oro a la jornada con un concierto completamente gratuito; donde incluso compartieron escenario con la banda nacional Malpaís.

“Estamos muy felices, siempre que venimos a Costa Rica nos sentimos como en casa, la gente nos trata muy bien, nos encanta la comida y el ambiente de acá; ustedes son un público que se merece todo”, declaró el vocalista de la banda, David Escobar, al gobierno local.

Pese a un clima que parecía apaciguar la tarde con lluvia, la agrupación hizo vibrar al público con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Me llamas”, “Déjala que vuelva”, “Te vi”, “Pa’ olvidarme de ella” y “Los Cachos”, provocando que miles de personas se mantuvieran en la capital pese una lluvia que no logró apagar los canticos y bailes hasta entrada la noche.



El gol español fue celebrado por todo lo alto.