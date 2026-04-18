La Sabana con lo mejor del voleibol 

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Alejandra Chavarría Rodríguez / Colaboradora Grupo Extra





Las canchas del Parque Metropolitano La Sabana son el escenario del inicio del Tour Norceca de voleibol de playa, el cual reúne a 32 equipos, 16 femenino y 16 masculinos, provenientes de diferentes países donde Costa Rica participa en su condición de anfitrión.

Figuras y favoritos

Destaca la presencia de duplas fuertes de Canadá, México y Estados Unidos, incluyendo medallistas de ediciones anteriores y campeones juveniles. Esta es la primera de 11 etapas que conformarán el Tour Norceca a lo largo del año, consolidándose como uno de los circuitos más importantes de la región.

Aliza Aguilar es pareja de Laura Molina.

María José Corrales, presidenta de la Federación Costarricense de Voleibol (Fecovol) se siente muy emocionada al ser los anfitriones y por el nivel que empiezan a tener los más jóvenes.

“Estamos iniciando toda la gira del Tour Norceca. Tenemos equipos de bastante proyección y formamos una nueva generación. Para nuestro país es fundamental posicionar a las primeras parejas que han sido campeones centroamericanos y que ayudan a formar una nueva generación que se foguea para ir al clasificatorio al Mundial U18, el próximo fin de semana en República Dominicana. También darle la bienvenida a nuestro nuevo entrenador de voleibol de playa Luciano Manhães un brasileño con muchísima experiencia”, indicó la dirigente Corrales.

Nuestros actores

Las parejas ticas que participan son Ingrid Núñez con Keila Moreno, Laura Valentina Molina junto a Aliza Aguilar y Marcela Araya al lado de Eugenia Ramírez. En varones aparece la dupla de Lance Akerson y Christian Oporta, junto a Stanley Grant y Julián Araya. Cierra la lista Yulius Brown, quien juega con Sebastián Valenciano.