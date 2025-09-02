El último fin de semana de agosto fue una verdadera pesadilla para el Deportivo Saprissa. El club morado sufrió derrotas en todas sus categorías: en el Clásico Nacional, en el equipo femenino y también en sus divisiones menores.

Desde el inicio de la semana, el panorama no pintaba bien para el “Monstruo”, tras una dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana a manos del Motagua de Honduras.

La esperanza dentro del club era cerrar la semana con una victoria en el Clásico ante Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: Saprissa cayó en su estadio, perdiendo así un invicto de cuatro años en la Cueva ante su eterno rival. La mala racha también se extendió al fútbol femenino. El equipo morado fue derrotado 4-3 por el Club Sport Herediano, en un partido disputado en Santa Bárbara. Lo más doloroso fue que Saprissa Femenino había iniciado ganando el compromiso.

Las divisiones menores tampoco escaparon al mal momento. En los siete clásicos disputados durante el fin de semana, en diferentes categorías, Saprissa no logró una sola victoria. Los encuentros de las categorías U-12 a U-15 se jugaron en el CAR de Liga Deportiva Alajuelense, mientras que los partidos de las U-17, U-19 y U-21 se disputaron en el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández.