Saprissa agravó su crisis al caer en suelo canalero por marcador de 1-0 ante el CAI por la tercera fecha de la Copa Centroamericana.

Un golazo de tiro libre de Ángel Abdiel Caicedo en los últimos minutos sentenció a Saprissa, que acumula 3 juegos sin ganar.

Con este resultado, el Grupo C de la Copa Centroamericana quedó ‘on fire’, ya que dejó al Motagua como líder con 7 puntos y al CAI en la segunda posición con 6, mismos puntos que los morados que son terceros por diferencia de gol.

Saprissa alineó con Esteban Alvarado, Joseph Mora, Fidel Escobar, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Mauricio Villalobos, Jefferson Brenes, Marvin Loría, Gerson Torres y Gustavo Herrera.

Mientras que el CAI salió a la cancha con Alex Rodríguez, Marlon Ávila, Sergio Ramírez, Orman Davis, Jair Modelo, Luis Guillermo García, Rafael Águila, Keny Bonilla, Héctor Hurtado, Jesús Valverde y Luis Altamirano.