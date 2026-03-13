Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Durante casi dos meses, el chef costarricense Carlos Alpízar visitó las siete provincias del país para preparar distintos picadillos con productos autóctonos de cada región. El recorrido forma parte de la iniciativa “La ruta del picadillo”, impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La propuesta se enmarca en la estrategia de comunicación “Costa Rica, un país de sabores por descubrir”, lanzada en 2022 por el ICT, que busca motivar el turismo a través de la gastronomía, invitando a descubrir recetas, historia y tradiciones de la cocina costarricense.

“La gastronomía es el segundo motivador de viaje de las personas y parte esencial de la experiencia turística porque nos permite conocer la cultura y tradición de un país”, explicó Ireth Rodríguez, jefa del segmento vacacional y promocional del ICT.

Según Rodríguez, el objetivo de esta iniciativa es destacar los picadillos, uno de los platillos más representativos de la cocina nacional, presente en las mesas de muchas familias costarricenses y que conecta con las raíces culturales del país.

Un recorrido por los sabores del país

“La ruta del picadillo” se presenta como un recorrido audiovisual que muestra desde la cocina de las abuelas hasta las sodas tradicionales, cocinas de leña y restaurantes con propuestas locales.

Cada video relata historias y saberes culturales de las personas que preparan estos platillos, mostrando paso a paso la elaboración de los picadillos de forma sencilla y auténtica. La producción busca revalorizar la tradición gastronómica y generar orgullo por lo local, recordando que el picadillo no es solo comida, sino también geografía, historia y memoria servida en un plato.

Siete provincias, siete picadillos

Durante el recorrido, Alpízar —chef del proyecto gastronómico Fuego Manso y creador del perfil @imjustacookcr— trabajó junto a cocineros y cocineras locales para preparar recetas típicas de cada región.

Entre las preparaciones destacan:

Picadillo de bambú con chorizo, elaborado junto al chef Marlon Acuña de Sibu Cafetería y Lupita Abarca de Casa Ru’U, en Uvita.

Picadillo de malanga con osobuco, preparado con Luis Chaves del restaurante Descarada Tradición, en Cartago.

Picadillo o guiso de chilote con masa, cocinado por Marta Rosales en Corralillo de Nicoya, Guanacaste.

Picadillo de palmito, elaborado por Karla Salas en San Rafael de Heredia.

Picadillo de arracache con papa y carne, preparado por Floribeth Araya en San Ramón de Alajuela.

La producción también llegó hasta la comunidad indígena de Suretka, en Talamanca, Limón, donde el indígena cabécar Rafael Cabraca preparó al fogón un picadillo de banano verde con cerdo y helecho de rabo de mono.

Finalmente, las cocineras de la soda Flor del Carmen, en el Mercado Central de San José, elaboraron el tradicional picadillo de papa con chicasquil.

Todos los platillos fueron acompañados con tortillas palmeadas de maíz, una combinación clásica de la cocina costarricense.

Más que recetas

Para Alpízar, el proyecto representa una recopilación de historias y tradiciones culinarias del país.

“‘La ruta del picadillo’ es una recopilación, no solo de recetas, sino de historias, de pequeños retratos de lo que es Costa Rica, de lo que es su gastronomía y no solo lo que es, sino a lo que puede llegar a ser”, comentó el chef.

La curaduría de las recetas estuvo a cargo del área de Mercadeo del ICT con el apoyo del chef costarricense Santiago Fernández.